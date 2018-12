Cartier Resources legt erneut starke Bohrergebnisse für seine Chimo-Mine vor. Sie erhöhen das Gold-Potenzial des historischen Bergwerks deutlich. Unterdessen wird sich Vorstandschef Philippe Cloutier im Live-Webinar den Fragen der Anleger stellen und die weiteren Pläne erläutern.

Erneut starke Bohrergebnisse

Bei Cartier Resources (0,15 CAD | 0,08 Euro; CA1467721082) geht es nun in die heiße Phase. Das Team um Vorstandschef Philippe Cloutier hat die Bohrungen unter der Chimo-Mine für dieses Jahr zumindest abgeschlossen. Am kommenden Donnerstag (13.12.18) wird sich der Geologe den Fragen der Investoren im Rahmen eines Live-Webinars stellen und die weiteren Pläne des Unternehmens erläutern (zur Anmeldung). Fakt ist, dass man sich nun in der Lage sieht, die Chimo-Mine ins Schaufenster zu stellen. Nach zwei Jahren von Bohrungen scheint klar, dass das 1997 aufgrund eines zu niedrigen Goldpreises geschlossene Bergwerk noch genug Potenzial für einen Goldabbau besitzt. Dies zeigen auch die jetzt veröffentlichten Bohrergebnisse. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...