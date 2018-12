MetrioPharm AG: MetrioPharm AG schliesst Finanzierungsrunde über 20 Mio. CHF ab EQS Group-News: MetrioPharm AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Kapitalerhöhung MetrioPharm AG: MetrioPharm AG schliesst Finanzierungsrunde über 20 Mio. CHF ab 11.12.2018 / 16:46 Zürich, 11.12.2018. Die MetrioPharm AG, ein pharmazeutisches Entwicklungsunternehmen, gibt bekannt, dass sie ihre Finanzierungsrunde D erfolgreich abgeschlossen hat. MetrioPharm CEO Dr. Wolfgang Brysch: »Wir freuen uns, dass wir die aktuelle Finanzierungsrunde wie geplant im Jahr 2018 abschliessen konnten. Insgesamt wurden neue Aktien im Gesamtausgabebetrag von 20 Mio. CHF zugesagt. Mit diesen Mitteln werden wir die Entwicklung unserer Leitsubstanz MP1032 weiter vorantreiben und unser Portfolio an Indikationen ausbauen können.« Aktuell befindet sich MP1032 in der Phase II der klinischen Prüfung (in der Indikation Psoriasis). Die Ergebnisse dieser Studie erwartet das Unternehmen Mitte des Jahres 2019. Mit den jetzt verfügbaren Mitteln plant MetrioPharm eine weitere Phase-II-Proof-of-Concept Studie in einer voraussichtlich muskuloskelettalen Indikation umzusetzen. Rudolf Stäger, Präsident des Verwaltungsrates der MetrioPharm AG: »Wir bedanken uns für das Vertrauen der bestehenden Aktionäre, die sich in dieser Finanzierungsrunde nochmals beteiligt haben - ebenso wie für das der neu hinzugekommenen Aktionäre. Wir heissen sie alle herzlich bei der MetrioPharm AG willkommen. Gemeinsam werden wir daran arbeiten das enorme Potential unserer Leitsubstanz MP1032 voll auszuschöpfen.« Über MetrioPharm Die MetrioPharm AG ist ein pharmazeutisches Entwicklungsunternehmen, das Medikamente gegen chronische Entzündungserkrankungen wie Psoriasis, Arthritis und Multiple Sklerose entwickelt. Solche chronischen Krankheiten stellen das grösste individuelle Gesundheitsrisiko dar. Ziel der MetrioPharm AG ist es, die Therapie chronisch entzündlicher Erkrankungen wirksamer und verträglicher zu machen. Dabei erhoffen wir uns eine Healthspan Expansion für Patienten zu erreichen: Wir wollen die Progression von chronischen Entzündungs-erkrankungen so früh wie möglich stoppen und die gesunde Lebensspanne von Millionen Menschen signifikant verlängern. Über MP1032 MP1032 ist die Leitsubstanz einer Klasse von proprietären Immunmodulatoren, die von MetrioPharm entwickelt werden. Als Wirkmechanismus von MP1032 wird die Modulation des durch oxidativen Stress vermittelten Aktivierungszustands von Makrophagen und damit eine verminderte M1-Aktivität angenommen. Im Gegensatz zu anderen immunmodulierenden und krankheitsmodifizierenden Arzneimitteln wirkt MP1032 nicht auf T-Zellen, sondern beeinflusst vor allem Makrophagen direkt am Entzündungsort. MP1032 hat eine entzündungshemmende Wirkung in einer Reihe von Krankheitsmodellen bei Tieren und ein vorteilhaftes toxikologisches Profil in präklinischen Studien gezeigt. Für die erste Phase-II-Studie mit MP1032 wurde die Indikation Psoriasis gewählt, weil diese immuninduzierte Entzündungserkrankung als sogenannte »Türöffner-Indikation« gilt. Erfolge bei der Behandlung von Psoriasis lassen bereits erste Rückschlüsse zu für den Einsatz bei anderen chronischen Entzündungserkrankungen wie Arthritis und Multiple Sklerose. Zukunftsbezogene Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten und der Einschätzung von MetrioPharm zum Veröffentlichungszeitpunkt entsprechen. Derartige zukunftsbezogene Aussagen stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind abhängig von zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele der Kontrolle von MetrioPharm entziehen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen Aussagen in Erwägung gezogen werden. MetrioPharm übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, zu aktualisieren. Eine Haftung oder Garantie und gegebenenfalls daraus ableitende Ansprüche für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Daten und Informationen wird ausgeschlossen und kann weder ausdrücklich noch konkludent abgeleitet werden. Kontakt: Eva Brysch Head of Investor Relations & Corporate Communications .................... MetrioPharm AG Bleicherweg 45 CH-8002 Zürich MetrioPharm Deutschland GmbH Am Borsigturm 100 D-13507 Berlin T +49 (0) 30 33 84 395 40 F +49 (0) 30 33 84 395 99 E invest@metriopharm.com W www.metriopharm.com Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=CJNOSDTPHC Dokumenttitel: MetrioPharm Pressemitteilung Abschluss Finanzierungsrunde D Ende der Medienmitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: MetrioPharm AG Bleicherweg 45 8002 Zürich Schweiz Telefon: +41 (44) 515 21 97 Fax: +41 (44) 201 74 75 E-Mail: info@metriopharm.com Internet: www.metriopharm.com ISIN: CH0107076744 Valorennummer: A0YD9Q Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 756839 11.12.2018 ISIN CH0107076744 AXC0287 2018-12-11/16:47