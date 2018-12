Die Deutsche Bank hat National Grid in einem Ausblick auf 2019 auf "Hold" mit einem Kursziel von 860 Pence belassen. Europäische Versorger befänden sich in einem zyklischen Ergebnisaufschwung, schrieb Analyst Martin Brough in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies auf die mehr als fünfprozentige Rendite des Sektors, während Erneuerbare Energien und Investitionen in die Infrastruktur langfristige Wachstumschancen eröffneten. Für den Übertragungsnetzbetreiber National Grid verwies er auf die Hochspannungs-Gleichstrom-Verbindung Nemo Link in der Nordsee, die 2019 in Betrieb genommen werden soll./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2018 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2018 / 09:33 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0070 2018-12-11/17:02

ISIN: GB00BDR05C01