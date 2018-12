Emmerich (www.anleihencheck.de) - Katjes International und Eurazeo vollziehen Fusion von Lutti und CPK am 31.12.2018 - AnleihenewsKatjes International, die internationale Beteiligungsgesellschaft der Katjes Gruppe, hat zusammen mit CPK alle notwendigen Dokumente für den Vollzug der am 29. August angekündigten Transaktion in Frankreich und Belgien unterzeichnet, so die Katjes International GmbH & Co. KG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...