Aschheim (www.fondscheck.de) - Die Deutschen sehen dem neuen Jahr finanziell optimistisch entgegen, so die ebase GmbH.Rund ein Drittel der Bevölkerung rechne mit einer Verbesserung der eigenen finanziellen Situation im kommenden Jahr, nur knapp 15 Prozent mit einer Verschlechterung. Mehr als die Hälfte gehe von einer gleichbleibenden Situation aus. Das sei das Ergebnis der Umfrage "Finanzielle Vorsätze 2019" des Marktforschungsinstitut Toluna im Auftrag der European Bank for Financial Services (kurz: ebase) aus Aschheim bei München. "Insbesondere jüngere Menschen blicken in finanzieller Hinsicht positiv auf 2019", ziehe ebase-Geschäftsführer Rudolf Geyer ein erstes Fazit: "Knapp 60% der 18- bis 29-Jährigen erwarten eine Verbesserung ihrer finanziellen Lage". ...

