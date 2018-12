Leclanché SA: Leclanché-Aktionäre genehmigen an der ausserordentlichen Generalversammlung alle Anträge des Verwaltungsrats EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Schlagwort(e): Generalversammlung/Generalversammlung Leclanché SA: Leclanché-Aktionäre genehmigen an der ausserordentlichen Generalversammlung alle Anträge des Verwaltungsrats 11.12.2018 / 17:33 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Leclanché-Aktionäre genehmigen an der ausserordentlichen Generalversammlung alle Anträge des Verwaltungsrats Die Zustimmung zur Umwandlung von Fremdkapital in Eigenkapital verhilft Leclanché zu einer starken Finanzlage Stefan Müller zum Präsidenten des Verwaltungsrats Axel Maschka wird Mitglied des Verwaltungsrats YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 11. Dezember 2018: Leclanché SA (SIX: LECN), eines der weltweit führenden Unternehmen für Energiespeicherlösungen, gibt heute bekannt, dass die Aktionäre des Unternehmens an der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung (aoGV) 2018 in Yverdon-les-Bains allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt haben. Die Aktionäre genehmigten alle Beschlüsse der Gesellschaft, insbesondere die Umwandlung von Fremdkapital in Eigenkapital und die teilweise Änderung der Statuten. Infolge der Umwandlung der Finanzverbindlichkeiten gegenüber FEFAM im Umfang von CHF 54'691'996.50 in Eigenkapital wird der Verschuldungsgrad des Unternehmens um 65% auf unter CHF 30 Mio. reduziert. Beide Beschlüsse stärken die Bilanz von Leclanché. Die Kombination der im Juni angekündigten gesicherten Mittel in Höhe von CHF 75 Mio. und einer zusätzlichen Fazilität von CHF 50 Mio. zur Finanzierung von Akquisitionen und Joint Ventures versetzen Leclanché in eine starke finanzielle Position für das kommende Jahr. Die Gesellschaft begrüsst Stefan Müller [1] als Präsidenten des Verwaltungsrats von Leclanché. Er ersetzt Jim Atack, der wie angekündigt zurückgetreten ist. Zudem wurde Axel Joachim Maschka [2] als neues Mitglied des Verwaltungsrats gewählt. Anil Srivastava, CEO von Leclanché, nutzte die Gelegenheit, während der aoGV ein Update zum Geschäft zu geben - insbesondere zum schnell wachsenden eTransport-Geschäft (Flotten-Nutzfahrzeuge wie Busse, Taxis und Seeschiffe) und zur Fertigstellung von mehr als 100 MWh stationärer Speicherprojekte auf der ganzen Welt. Der starke Auftragsbestand untermauert den erwarteten Break-even im Jahr 2020: Das eTransportgeschäft wird 2019 über 1 Million Zellen und 2020 über 3 Millionen Zellen benötigen. Aufgrund dieses schnellen Wachstums plant das Unternehmen, seine Produktions- und Montagekapazitäten in Deutschland und der Schweiz zu verdreifachen. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft setzt die laufenden Gespräche mit strategischen Investoren fort, einschliesslich der Prüfung einer Bezugsrechtsemission. * * * * * Anil Srivastava, CEO von Leclanché, sagte: "Ich danke allen Aktionären heute für ihre anhaltende Unterstützung und für die Zustimmung zu allen Vorschlägen des Verwaltungsrats. Wir freuen uns sehr, Stefan Müller als Präsidenten begrüssen zu dürfen. Stefan Müller ist seit 20 Jahren im Verwaltungsrat und kennt das Unternehmen sehr gut, und wir freuen uns auf seinen Beitrag, das Unternehmen als Europas führender Anbieter von Energiespeicherlösungen durch seine nächste spannende Wachstumsphase zu führen. Ich möchte auch Axel J. Maschka im Vorstand begrüssen. Er ist eine hochkarätige Persönlichkeit und wird seine bedeutende und relevante internationale Erfahrungen im Transportsektor sowie seiner Verlagerung zur Elektrifizierung miteinbringen, da Leclanché weiterhin bessere und schnellere Energiespeicherlösungen für diese Branche anbietet." * * * * * Stefan Müller - Präsident des Verwaltungsrats - Biographie Stefan A. Müller ist Schweizer Staatsbürger und wurde 1954 geboren. Seit 1987 war Stefan Müller in verschiedenen Führungspositionen als Geschäftsführer und Verwaltungsratsmitglied in Industrie- und Finanzkonzernen tätig. Von September 2003 bis Juli 2010 war er CEO der Reuge SA, der Dreieck Industrie Leasing AG / Fortis Lease Schweiz AG, Lausanne, und Vizepräsident des Verwaltungsrats der Fortis Lease Schweiz AG und der Fortis Lease Real Estate Schweiz AG, Lausanne. Von 2011 bis 2014 war er Verwaltungsratsmitglied der Unigamma AG, Zürich, Asset Management und Präsident der Unigamma Immobilien AG, Zürich. Seit 2009 ist er Mitglied des Verwaltungsrats der Les Blanchisseries Générales SA in Chailly/Yverdon-les-Bains. Von 2011 bis 2016 war er Verwaltungsratsmitglied und CEO von g2e glass2energy sa, Villaz-St-Pierre, und seit 2012 Präsident von Clean Cooling Systems SA, Yverdon-les-Bains. Seit 1998 ist er Mitglied des Verwaltungsrats von Lechlanché und war von 2005 bis März 2010 dessen Präsident. Er schloss sein Studium an der Universität St. Gallen mit einem Master of Arts/lic.oec. HSG ab. Axel Maschka - Mitglied des Verwaltungsrats - Biographie Axel J. Maschka wurde 1966 in Stuttgart geboren. Nach Abschluss des Studiums der Elektrotechnik an der Universität Stuttgart, begann Axel J. Maschka seine Karriere 1992 bei Daimler-Benz und war später drei Jahre bei der Unternehmensberatung Booz Allen & Hamilton tätig. Er kam 2001 zum Automobilzulieferer Bosch, wo er in Paris, Tokio und Bangalore Erfahrungen im internationalen Management sammelte. Im Jahr 2008 wurde er zum Vorstandsvorsitzenden der BU Motorsysteme der Continental AG ernannt. Axel J. Maschka gründete dann AMA-Advisors, ein Dienstleistungsunternehmen, das sich auf die Verbesserung der Leistung von Automobilzulieferern konzentriert. Im Jahr 2012 wechselte er zur Volvo Car Corporation, wo er als Senior Vice President Purchasing und Mitglied des Executive Management Teams tätig war. Im Januar 2014 kam Maschka zu Valeo als Senior Vice President, Sales & Business Development und Mitglied der Geschäftsleitung, wo er die globalen Vertriebsteams und die Geschäftsentwicklung für Japan, China, Korea, Nord- und Südamerika, Indien, ASEAN, Iran, Russland und Europa leitete. Während seiner Tätigkeit bei Valeo konzentrierte sich Axel J. Maschka auf vernetzte, autonome Elektroautos. 