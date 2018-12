Ein ehemaliger kanadischer Diplomat ist in China möglicherweise in Haft genommen worden. Sein heutiger Arbeitgeber, die regierungsunabhängige Organisation Crisis Group, geht nach eigenen Angaben vom Dienstag Berichten nach, wonach der Nordostasien-Experte Michael Kovrig "in China festgenommen wurde".

Die Berichte lösten Spekulationen über eine mögliche chinesische Vergeltungsaktion für die Festnahme der Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou auf Ersuchen der USA in Kanada aus. "Wir tun alles mögliche, um mehr Informationen über Michaels Aufenthaltsort zu bekommen wie auch seine Freilassung sofort und unversehrt zu bewirken", teilte Crisis Group mit.

Die Festnahme der Tochter des Gründers der Huawei-Konzerns in Kanada hatte unter ausländischen Experten und Geschäftsleuten in China zuvor Sorgen über mögliche Retourkutschen von chinesischer Seite ausgelöst. Ihr wird vorgeworfen, Sanktionen gegen den Iran umgangen zu haben. China hat scharf gegen ihre Festnahme protestiert.

Kovrig arbeitet seit Februar 2017 bei der in Brüssel ansässigen Crisis Group, die Analysen und Beratung zu Konflikten liefert und als unabhängiger Ansprechpartner anerkannt ist./lw/DP/fba

AXC0305 2018-12-11/17:34