Gegner der billionenschweren Staatsanleihenkäufe der EZB haben vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) eine deutliche Niederlage erlitten. Die Richter in Luxemburg erklärten am Dienstag, die vor allem in Deutschland umstrittenen Transaktionen würden nicht gegen EU-Recht verstoßen. Sie gehörten zur Geldpolitik, seien durch das Mandat der...

Den vollständigen Artikel lesen ...