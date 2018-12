Wien (www.aktiencheck.de) - EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) bewegt sich seit einiger Zeit in einem sehr engen Band um 1,14, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI). Die diversen Einflussfaktoren, die den Wechselkurs nach Meinung der Analysten momentan treiben würden, seien unter anderem der Risikoaufschlag (Spread) italienischer Staatsanleihen, der Brexit, die Risikoaversion an den Finanzmärkten und die Renditedifferenz zwischen deutschen und amerikanischen Staatsanleihen. ...

