Der DAX notiert heute stark im Plus. Ausgehungerte Anleger, die eine lange Zeit Kursverluste an der Börse verkraften mussten, kaufen nun Aktien. Diese plötzliche Nachfrage lässt Verkäufer sich zurückziehen und das Feld für die Käufer freimachen. Diese toben sich gerade aus und initiieren eine Gegenbewegung auf die bisherigen Verluste. Sie hoffen auf bessere Zeiten am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...