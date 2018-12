Starr Insurance Companies meldete heute die Erteilung einer örtlichen Lizenz zum Anbieten von Luftfahrtversicherung an Starr International Brasil Seguradora S.A. ("Starr Brazil").

"Wir freuen uns, jetzt Luftfahrtversicherungs-Produkte in einer wichtigen, wachsenden Volkswirtschaft wie Brasilien anbieten zu können", so Steve Blakey, President und Chief Executive Officer von Starr Insurance Holdings, Inc. "Als weltweiter Marktführer bei Luftfahrtversicherungs-Lösungen sind wir stets auf der Suche nach neuen Gelegenheiten und Märkten, um den wachsenden Bedarf der Luft- und Raumfahrtindustrie weltweit zu decken."

Luftfahrtversicherungs-Expertin Fernanda Strachino leitet jetzt den neuen Luftfahrt-Geschäftsbereich von Starr Brazil. Sie bringt mehr als 16 Jahre Erfahrung auf dem Luftfahrt- und Versicherungsmarkt mit.

Starr Brazil wird eine Vielzahl von Versicherungsprodukten anbieten, darunter: Flugzeugkaskoversicherung, Ersatzteilversicherung, Halter- oder Luftfrachtführer-Haftpflichtversicherung, Nichteigentümer-Flugzeughaftpflichtversicherung, Allgemeine Haftpflichtversicherung, RETA-Versicherung (zwingende Haftung), Obhuts-Haftpflichtversicherung, Anlagen-Haftpflichtversicherung, Flughafen-Haftpflichtversicherung, Haftpflichtversicherung für Produkte und abgeschlossene Operationen.

Über Starr Insurance Companies

Starr Companies (Starr) ist der weltweite Marketingname für die operativen, im Bereich Versicherungen und Reiseservice tätigen Unternehmen und Tochtergesellschaften der Starr International Company, Inc. und für das Anlagegeschäft der C.V. Starr Co., Inc. und ihrer Tochtergesellschaften. Starr ist eine auf fünf Kontinenten vertretene, führende Versicherungs- und Investmentgesellschaft. Über ihre operativen Versicherungsgesellschaften bietet Starr Sach- und Schadenversicherungs- sowie Unfall- und Krankenversicherungsprodukte an. Hinzu kommt eine Palette von Produkten für Spezialversicherungsschutzbereiche, darunter die Luft- und Seefahrt sowie der Energiebereich und die Exzedenten-Schadenversicherung. Die in den USA, auf den Bermudas, in China, Hongkong, Singapur und Großbritannien ansässigen Versicherungsgesellschaften von Starr wurden von A.M. Best jeweils mit dem Rating "A" (ausgezeichnet) eingestuft. Das Lloyd's Syndicate von Starr wurde von Standard Poor's mit dem Rating "A+" (stark) bewertet.

Besuchen Sie uns unter www.starrcompanies.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.

