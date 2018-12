ZÜRICH (Dow Jones)--Der SMI hat am Dienstag die Vortagesverluste fast komplett wieder aufgeholt. Zu Beginn der Woche hatte die Verschiebung der Brexit-Abstimmung im britischen Parlament für kräftig fallende Notierungen gesorgt. Doch nun stützte die Erholung der Wall Street am Vortag, die diesen Kurs auch zur Handelseröffnung am Dienstag fortsetzte - wenn auch die Eröffnungsgewinne nicht verteidigt werden konnten. Im Fokus der Investoren stehen Hoffnungen, dass erneut stattfindende Gespräche zwischen den USA und China eine Lösung im Handelsstreit bringen könnten.

Dazu kam ein deutlich verbesserter ZEW-Index aus Deutschland. Positiv ragte hier vor allem hervor, dass sich die Erwartungskomponente nicht nur stabilisiert, sondern sogar etwas erholt hat. Nach der aktuellen Abkühlung sollte daher in Zukunft in der deutschen Wirtschaft eine Stabilisierung und später Erholung folgen, hieß es von Analysten.

Der SMI gewann 1,9 Prozent auf 8.715 Punkte, nachdem er zu Wochenbeginn um 2,2 Prozent eingebrochen war. Alle 20 SMI-Werte schlossen im Plus. Umgesetzt wurden dabei 61,3 (zuvor: 64,66) Millionen Aktien.

Die Entwicklung in Großbritannien bleibt aber weiterhin im Fokus. Nun will die britische Premierministerin Theresa May bei EU-Kollegen um Zugeständnisse werben und reist dazu quer über das Festland. Allerdings gibt es in Bezug auf mögliche Nachverhandlungen keine positiven Signale für May - weder von der EU noch von einzelnen Mitgliedsstaaten.

Angeführt wurde die Erholung im SMI vor allem von den Bankenwerten - diese hatten am Vortag auf die stärksten Verluste verzeichnet. So erhöhten sich Julius Bär um 3,8 Prozent, UBS gewannen 1,8 Prozent und Credit Suisse stiegen um 2,0 Prozent. Für die Aktien von Novartis (plus 2,4 Prozent) und Roche (plus 1,4 Prozent) ging es ebenfalls aufwärts. Jefferies hat die Beobachtung der beiden Aktien jeweils mit einer Kaufempfehlung wieder aufgenommen. Die Analysten nehmen eine positive Haltung zu großen EU-Pharmawerten ein. Diese stünden am Beginn einer Periode nachhaltigen Gewinnwachstums.

December 11, 2018

