Die Aktie der ADVA Optical Network AG startete in der zweiten Oktoberhälfte einen neuerlichen Anstieg. Dabei gelang es den Käufern das am 27. Juli bei 7,47 Euro gebildete Jahreshoch erneut zu erreichen und auch zu überwinden. Der Kurs stieg anschließend in einer dynamischen Aufwärtsbewegung über die Marke von 8,00 Euro auf 8,23 Euro an und ging hier in eine Korrektur über.

Von diesem dynamischen Anstieg ist inzwischen nicht mehr allzu viel übriggeblieben, denn der Kurs der Aktie hat sich in ... (Dr. Bernd Heim)

