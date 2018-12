Die Ölpreise sind wegen einer sich abzeichnenden Entspannung im Handelskonflikt zwischen China und den USA am Dienstag gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Abend 60,23 US-Dollar. Das waren 26 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zog stärker um 0,58 Dollar auf 51,58 Dollar an.

Der Streit um Zölle zwischen den USA und China hatte sich am Dienstag entspannt. Die Vertreter beider Länder haben laut Medienberichten ein Telefongespräch geführt. US-Präsident Donald Trump sprach am Dienstag auf Twitter von "sehr produktiven Gesprächen mit China" und stellte "wichtige Ankündigungen" in Aussicht. Berichten zufolge soll Chinas Vize-Premierminister Liu He bereits einen Zeitplan für Handelsgespräche mit US-Finanzminister Steven Mnuchin besprochen haben.

Der Handelskonflikt hatte die Stimmung an den Märkten stark belastet und Verunsicherung verursacht. Eine Beilegung des Streits dürfte das Wirtschaftsklima verbessern, wovon der Ölpreis profitieren würde./elm/jsl/men

