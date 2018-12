Travel24.com AG: Travel24-Gruppe hat das Management eines weiteren Hotelbetriebes übernommen DGAP-News: Travel24.com AG / Schlagwort(e): Sonstiges Travel24.com AG: Travel24-Gruppe hat das Management eines weiteren Hotelbetriebes übernommen 11.12.2018 / 18:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Leipzig, den 11.12.2018 - Die Travel24-Gruppe hat heute das Management des "Hotel Fürstenhof" in Leipzig übernommen. Die Travel24-Gruppe erbringt sämtliche Aufgaben zur kaufmännischen Leitung und Steuerung des Geschäftsbetriebs für die Hotel- und Betriebsgesellschaft Fürstenhof Leipzig GmbH, die eine 90%ige Tochtergesellschaft der VICUS GROUP AG, Leipzig, ist. Damit unternimmt die Travel24-Gruppe einen weiteren Schritt zur Erzielung operativer Ergebnisbeiträge im Segment Hotellerie. Kontakt: Herr Armin Schauer, Vorstand (mitteilende Person) Travel24.com AG Investor Relations Salomonstraße 25a 04103 Leipzig Tel.: +49 (0) 341 / 355-72705 Fax: +49 (0) 341 / 355-72799 mailto:ir@travel24.com www.travel24.com 11.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Travel24.com AG Salomonstraße 25a 04103 Leipzig Deutschland Telefon: +49 (0)341 355-72705 Fax: +49 (0)341 355-72799 E-Mail: investor.relations@travel24.com Internet: www.travel24.com ISIN: DE000A0L1NQ8 WKN: A0L1NQ Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 756897 11.12.2018 ISIN DE000A0L1NQ8 AXC0319 2018-12-11/18:31