Chinas Technologiegigant unterstützt die Brightline Coalition bei erfolgreicher Strategieumsetzung in einer zunehmend volatilen Weltwirtschaft

Laut der Brightline Initiative hat sich NetEase (??) als erstes asiatisches Gründungsmitglied der Koalition angeschlossen, um die steigenden Herausforderungen der Strategieumsetzung unter Nutzung der Erkenntnisse und Informationen von chinesischen Technologieunternehmen zu meistern.

Die Anfang 2017 eingeführte Brightline Initiative ist eine vom Project Management Institute gemeinsam mit maßgeblichen globalen Organisationen geführte Koalition. Sie verfolgt das Ziel, die kostspielige und unproduktive Lücke zwischen der Entwicklung und der Umsetzung von Strategien zu schließen. Brightline konzentriert seine Arbeit auf drei Schlüsselbereiche: Thought und Practice Leadership, Networking und Capability Building.

NetEase Hangzhou Research Institute Chief Executive Chen Gang, erklärte: "NetEase legt seit jeher großen Wert auf Strategieentwicklung und bestärkt Führungskräfte darin, die Lücke zwischen Entwicklung und Umsetzung einer Strategie zu schließen. Mit ihrem umfangreichen Know-how und praktischen Erfahrungen ist Brightline Initiative eine weltweit anerkannte Organisation in diesem Bereich. Wir freuen uns über diese Chance zur Zusammenarbeit, bei der wir gemeinsam mit der Brightline Initiative umfangreiche und komplexe Projekte wie künstliche Intelligenz und Augmented Reality für hochentwickelte Branchen realisieren, um optimale Verfahren für die Konzeption und Realisierung von Strategien zu entwickeln."

Strategien befinden sich in stetigem Wandel, um ihre notwendige Anpassung zu gewährleisten. In einer Welt mit unberechenbaren Störfällen müssen sich die Organisationen mit ihrem Ökosystem bei der Entwicklung und Umsetzung ihrer Strategie vertraut machen. Zusammenarbeit, Kommunikation, Wissen und Fähigkeiten sind die Eckpfeiler einer erfolgreichen Vorgehensweise.

Ricardo Vargas, Executive Director von Brightline, erklärte: "Die Zusammenarbeit mit NetEase stärkt die Brightline Coalition bei ihrer Mission, die Lücke zwischen Strategieplanung und -umsetzung zu schließen. NetEase integriert seine leistungsfähigen und innovativen Verfahren in Technologien wie künstliche Intelligenz, Augmented Reality und Blockchain und bereichert sie durch die einzigartige Perspektive der asiatischen Region. Die innovative Denkweise von NetEase bei der Gestaltung und Umsetzung dynamischer, strategischer Initiativen im Zeitalter der disruptiven Technologien verleiht unserem gemeinsamen Streben nach einer erfolgreichen Steuerung von Strategie-Initiativen in dieser volatilen Welt enormes Gewicht."

Über die Brightline Initiative

Die Brightline Initiative ist eine vom Project Management Institute zusammen mit maßgeblichen globalen Organisationen geführte Koalition mit dem Ziel, Führungskräfte dabei zu unterstützen, die kostspielige und unproduktive Lücke zwischen der Entwicklung und Umsetzung von Strategien zu schließen. Weitere Informationen finden Sie unter www.brightline.org.

Brightline Coalition

Project Management Institute The Boston Consulting Group Bristol Myers Squibb Saudi Telecom Company Lee Hecht Harrison Agile Alliance NetEase

Kooperation Wissenschaft und Forschung

MIT Consortium for Engineering Program Excellence Dänemarks Technische Universität University of Tokyo Global Teamwork Lab Blockchain Research Institute

Über NetEase

NetEase ist eines der größten Internetunternehmen in China und Pionier bei der Entwicklung hochwertiger Internetanwendungen und -services. NetEase setzt seine hochentwickelten Technologie- und F&E-Kompetenzen ein, um hochwertige Produkte und Services zu liefern, den Informationsaustausch zwischen Anwendern zu optimieren und letztendlich den Slogan "Power to the People" Realität werden zu lassen. Weitere Informationen finden Sie unter www.netease.com.

