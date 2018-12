Berlin (ots) - Die Pressestelle der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit:



In der Sitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion am heutigen Dienstag, dem 11. Dezember 2018, hat der CDU-Teil Thorsten Frei mit 146 Stimmen (90,7 Prozent) zum Stellvertretenden Vorsitzenden der Fraktion gewählt.



Thorsten Frei ist zuständig für die Bereiche Recht und Verbraucherschutz, Innen, Sport und Ehrenamt, Vertriebene, Aussiedler und deutsche Minderheiten. Er folgt damit Stephan Harbarth nach, der vor kurzem zum Vizepräsidenten des Bundesverfassungsgerichts gewählt wurde.



