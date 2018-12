Bonn (ots) - Europa in Aufruhr! Der Brexit droht zum totalen Fiasko zu werden, vor allem für die Briten selbst. Emmanuel Macrons ambitioniertes Reformprojekt könnte ebenfalls scheitern. Aus Italien droht neue Gefahr für den Euro. Auch die Diskussion über den UN-Migrationspakt spaltet Europa und lässt erneut populistische Stimmen laut werden.



Wie viel Aufruhr kann Europa verkraften? Wie kann eine Brexit-Lösung aussehen? Wie tief ist der Spalt zwischen den europäischen Partnern?



Darüber diskutiert Alexander Kähler mit:



- Sir Peter Torry, ehemaliger britischer Botschafter in Deutschland - Dorothea Siems, Die Welt - Pascal Thibaut, Radio France Internationale - Philippe Narval, European Forum Alpbach



OTS: PHOENIX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6511 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6511.rss2



Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de