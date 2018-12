Das von ProVeg und BKK ProVita initiierte Gesundheitsförderungs-Projekt "Aktion Pflanzen-Power" erhielt den "Momentum for Change-Award" der UN. Die Verleihung fand am 11.12.2018 im Rahmen der UN-Klimakonferenz COP24 in Kattowitz statt.

Im Rahmen der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen wurden zwei Projekte von ProVeg mit dem "Momentum for Change Climate Action Award 2018" in der Kategorie "Planetary Health" ausgezeichnet. Eines der beiden ist das mit der BKK ProVita gemeinsam initiierte Gesundheitsförderungs-Projekt "Aktion Pflanzen-Power". ProVeg und deren Partner erhalten den Preis für ihr Engagement in Schulen. Damit geht dieser Preis erstmals nach Deutschland. Die Preisverleihung fand gestern bei einer Feierstunde im Rahmen der 24. UN-Klimakonferenz im polnischen Kattowitz statt.

ProVeg und BKK ProVita fördern Kindergesundheit und Klimaschutz

Die "Aktion Pflanzen-Power" hat zum Ziel, die Verfügbarkeit und Qualität pflanzlicher Gerichte in Schulen zu verbessern. Im Rahmen des Gesundheitsförderungs-Projektes hat ProVeg gemeinsam mit der BKK ProVita bislang 24.800 Schüler an 41 Schulen in ganz Deutschland zum Thema vollwertige, pflanzenbasierte Ernährung erreicht.

Gesunde Ernährung mit "Aktion Pflanzen-Power"

Andreas Schöfbeck, Vorstand der BKK ProVita, reiste zur Preisverleihung nach Kattowitz. Er sagte: "Als Krankenkasse fördern wir die pflanzenbasierte Ernährung, weil sie gesund ist. Mit der "Aktion Pflanzen-Power" kann unsere Gesundheitsförderung in der Lebenswelt Schule viele Kinder erreichen."

Sebastian Joy, Geschäftsführer von ProVeg, erklärt: "Wir sind überwältigt von der Auszeichnung. Sie bestätigt ProVeg's Ansätze und zeigt, wie eng unsere täglichen Ernährungsgewohnheiten mit dem Klimaschutz verbunden sind."

Hintergrund

COP24: Kampf gegen den Klimawandel

Die 24. Klimakonferenz der Vereinten Nationen (UN) findet derzeit im polnischen Kattowitz statt. Zu dem zweiwöchigen Kongress sind 20.000 Menschen aus 190 Ländern geladen: Sie sind zusammengekommen, um die Umsetzung des Pariser Abkommens voranzutreiben und die Welt für die Problematik des Klimawandels zu sensibilisieren.

Klimaaktionspreis der UN für "Aktion Pflanzen-Power" von ProVeg und BKK ProVita

15 Initiativen aus der ganzen Welt wurden am 11. Dezember 2018 als Gewinner des Klimaaktionspreises der Vereinten Nationen "Momentum for Change" gewürdigt. Die 15 Projekte wurden aus einem Pool von 560 Bewerbungen ausgewählt. "Momentum for Change" erkennt innovative Lösungen an, die sich sowohl mit dem Klimawandel, als auch mit weiteren wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Herausforderungen befassen.

