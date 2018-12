Medienmitteilung CALIDA GROUP

Ernennung des Chief Digital Officers

Der Verwaltungsrat ernennt Stefan Mues (44) per 1. Januar 2019 zum neuen Chief Digital Officer und Mitglied der Geschäftsleitung der CALIDA GROUP.

Stefan Mues ist per 15. April 2018 in die CALIDA GROUP eingetreten und als Geschäfts-führer der Reich Online Services GmbH mit Sitz in Stephanskirchen tätig. Neben seiner Aufgabe als Geschäftsführer der Reich Online Services GmbH hat er die Aufgabe die Digitalisierung der Unternehmensgruppe voranzutreiben und umzusetzen. Stefan Mues berichtet direkt an Reiner Pichler, CEO der CALIDA GROUP.

"Mit der Ernennung von Stefan Mues ist es uns gelungen, eine zukunftsorientierte Funktion mit einem sehr kompetenten Manager zu besetzen. Stefan Mues ist ein Branchenprofi mit langjähriger E-Commerce Erfahrung, der unsere digitale Transformation gezielt vorantreiben wird", so Reiner Pichler.

Detailliertere Informationen zum Werdegang von Stefan Mues sind zu finden unter folgendem Link: CV Stefan Mues (http://r.newsbox.ch/d20/sh/rd219729/p58055/c25597/CV_SMues_short_E.pdf).

Sursee (Schweiz), 11. Dezember 2018

Weitere Auskünfte:

CALIDA Holding AG

Reiner Pichler, CEO

Tel.: +41 41 925 44 49

yvonne.baettig@calida.com (http://www.calidagroup.com)

Die CALIDA GROUP ist eine global tätige Bekleidungsgruppe mit Hauptsitz in der Schweiz. Sie besteht aus den Marken CALIDA und AUBADE im Lingeriesegment, den Marken MILLET, OXBOW, EIDER und LAFUMA im Alpinsport- und Outdoor-Segment sowie LAFUMA MOBILIER im Bereich Outdoor-Möbel. Die CALIDA GROUP ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.