The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.12.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.12.2018



ISIN Name



CA1802661084 CLAREN ENERGY CORP.

US67555N2062 OCLARO INC. DL-,01

XS1900085330 LB.HESS.-THR. 18/24