Signifikante Aufwertung des Immobilienportfolios der TLG IMMOBILIEN AG zum 31. Dezember 2018 DGAP-Ad-hoc: TLG IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Immobilien/Vorläufiges Ergebnis Signifikante Aufwertung des Immobilienportfolios der TLG IMMOBILIEN AG zum 31. Dezember 2018 11.12.2018 / 21:06 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ad-hoc Mitteilung gemäß Artikel 17 Marktmissbrauchsverordnung Signifikante Aufwertung des Immobilienportfolios der TLG IMMOBILIEN AG zum 31. Dezember 2018 Berlin, 11. Dezember 2018. Die vorläufige Bewertung des bestehenden Immobilienportfolios der TLG IMMOBILIEN AG durch Savills und Cushman & Wakefield zum Stichtag 31. Dezember 2018 führt zu einer Marktwertanpassung zwischen EUR 370 Mio. und EUR 400 Mio. gegenüber dem Marktwert zum 30. Juni 2018 (ohne Berücksichtigung von An- und Verkäufen im zweiten Halbjahr 2018). Hintergründe für diese signifikante Aufwertung sind Veränderungen im Marktumfeld durch Yield-Compression und ein Anstieg der Marktmieten insbesondere für das Berlin-Portfolio sowie die Neubewertung einzelner Objekte aufgrund von aktuellen Neuvermietungen. Aufgrund der Neubewertung wird der Wert des Immobilienportfolios unter Berücksichtigung von An- und Verkäufen im zweiten Halbjahr 2018 von rd. EUR 3,7 Mrd. zum 30. Juni 2018 auf rd. EUR 4,1 Mrd. ansteigen. Auf Basis des adjusted EPRA Net Asset Value (adjusted EPRA NAV) je Aktie per 30. September 2018 in Höhe von EUR 22,46 ergibt sich damit ein pro-forma adjusted EPRA NAV je Aktie von rd. EUR 25,80 bis EUR 26,10. Kontakt Sven Annutsch Investor Relations TLG IMMOBILIEN AG Hausvogteiplatz 12 10117 Berlin Tel: 030 2470 6089 Fax: 030 2470 7446 E-Mail: ir@tlg.de Internet: www.tlg.de ISIN: DE000A12B8Z4 WKN: A12B8Z