Nach Schüssen in der Straßburger Innenstadt ist das Europaparlament in der elsässischen Metropole abgeriegelt worden. Niemand dürfe das Gebäude verlassen, Mitarbeiter seien per Handy-Kurznachricht oder Mail gewarnt worden, teilte eine Parlamentssprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag mit./vio/cb/DP/men

AXC0349 2018-12-11/21:42