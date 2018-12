Harrar bringt breite Branchenführungserfahrung bei Zodiac ein

Zodiac, ein Softwareanbieter für Videoserviceanbieter, gab heute bekannt, dass es Derek Harrar mit sofortiger Wirkung zum Chief Executive Officer des Unternehmens ernannt hat. Herr Harrar ist seit 2015 Mitglied des Vorstands von Zodiac, nachdem er zum Zeitpunkt der Beteiligung von One Equity Partners an dem Unternehmen ernannt wurde.

"Dereks umfangreiche operative und technologische Erfahrung in der Videobranche, präzise Ausführung und Kreativität sind genau, was Zodiac für seine nächste Wachstumsphase benötigt und ergänzen das Team, das wir seit unserer ursprünglichen Investition aufgebaut haben", so Andrew Dunn, Geschäftsführer bei One Equity Partners.

Der historische Fokus von Zodiac liegt auf der Entwicklung von Softwarelösungen für große Videoserviceanbieter in Nordamerika. Diese Softwareerfahrung, die eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten für Videotechnologie umfasst, ist einzigartig in der Videobereitstellungsbranche. Zuletzt hat Zodiac seine Carrier-Grade-Cloud und Client-Plattform vermarktet, die eine schnelle und flexible Bereitstellung bei Serviceanbietern jeder Größe ermöglicht. Die Plattform von Zodiac wird direkt und über Partner verkauft, darunter MediaKind, wie im September letzten Jahres bekannt gegeben. Heute wird Zodiac bei einer wachsenden Anzahl von Serviceanbietern weltweit eingesetzt.

"Die großen, langfristigen Softwareimplementierungen von Zodiac bei Tier-I-Serviceanbietern sind weiterhin entscheidend für unseren Erfolg", so Harrar. "Im vergangenen Jahr haben wir gezeigt, dass unsere innovative Software die Videodienste bei jedem Serviceanbieter rund um den Globus schnell voranbringen kann. Die Dynamik nimmt zu und ich freue mich, diese Gelegenheit mit dem hervorragenden Team von Zodiac zu nutzen."

Herr Harrar folgt Brandon Brown, der die Position als Vorstandsvorsitzender seit 2009 innehatte.

"Im Namen des Vorstands und von ganz Zodiac möchten wir Brandon für seine Führung und sein Engagement für das Unternehmen über fast ein Jahrzehnt danken", sagte Jamie Koven, Senior Managing Director bei One Equity Partners. "Wir wünschen ihm viel Erfolg für seine weitere Zukunft."

Über Zodiac

Zodiac wurde 2003 gegründet und bietet Technologielösungen, die Systeme und Geräte für die mehrgenerationelle Videobereitstellung unterstützen. Durch die Software von Zodiac können Videoserviceanbieter schnelle fortschrittliche Benutzeroberflächen, Apps und OTT-Funktionen auf bestehenden Hardware-Infrastrukturen entwickeln und implementieren. Derzeit ermöglichen die Produktlösungen von Zodiac die Benutzererfahrung für mehr als 20 Millionen Benutzer und sind Grundlage für Angebote der nächsten Generation von Videoserviceanbieter in Europa und Amerika. Die Funktionen für Advanced Advertising, Operational Management und Mobile Device Integration sind nahtlos in bestehende Infrastruktur sowie Plattformen der nächsten Generation integriert. Zodiac bietet Videoserviceanbietern die Vorteile einer schnelleren Markteinführung, geringeren Kundenfluktuation, verbesserten Kundenzufriedenheit sowie höherer Umsätze und Gewinne. Um mehr darüber zu erfahren, wie Zodiac die Branche der Videoserviceanbieter revolutioniert, besuchen Sie bitte www.zodiac.tv.

