Der japanische Mischkonzern und Tech-Investor Softbank will laut Kreisen 2019r seinen Anteil am Grafikchip-Spezialisten Nvidia loswerden. Angesichts der starken Kursverluste der Aktien des US-Konzerns wollten die Japaner früh im neuen Jahr Kasse machen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Softbank besitzt über seinen Technologiefonds Vision Fund rund 4,4 Prozent an Nvidia.

Seit dem Hoch Anfang Oktober haben die Titel jedoch auch in Folge der amerikanisch-chinesischen Handelsstreitigkeiten fast die Hälfte an Wert verloren. Softbank sei durch spezielle Handelsgeschäfte zum Teil gegen Kursverluste abgesichert, heißt es in dem Bericht. Diese Vereinbarungen liefen jedoch nach und nach aus. Nominell haben die Papiere derzeit einen Wert von rund 4 Milliarden US-Dollar, Nvidias aktueller Börsenwert liegt bei knapp 91 Milliarden Dollar./men/gl

ISIN US67066G1040 JP3436100006

