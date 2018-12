Klinische Fachkräfte können nun mithilfe eines sechsminütigen MRT-Scans Zugang zu Best-in-Class-Messungen des Körperfetts und der Muskelmasse sowie qualitativ hochwertiger Bildgebung erhalten, um die Patientendiagnose weiter zu verbessern

AMRA Medical ("AMRA"), der international führende Anbieter von Körperanalysesystemen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen die Zulassung der FDA für AMRA Profiler erhalten hat. Dieses Gerät steht nun zur Anwendung in klinischer Umgebung in den USA zur Verfügung. AMRA Profiler ist indiziert zur Verwendung als Magnetresonanz (MR)-Diagnosegerät zur nichtinvasiven Analyse des Körperfetts und der Muskelmasse, um eine MRT-basierte Messung, Anzeige und Überprüfung der Körperzusammensetzung zu ermöglichen.

AMRA ist weltweit erstmals in der Lage, MRT-Bilder eines sechsminütigen Ganzkörper-Scannings in 3D-volumetrische Fett- und Muskelmessungen zu transformieren, indem es bei der Analyse des Volumens und der Verteilung von Fett und Muskeln sowie der Stoffwechsellage eine außergewöhnliche Präzision ermöglicht.

"Wir sind hocherfreut über die Entscheidung der FDA. Die Herausforderungen, mit denen Gesundheitssysteme rund um den Globus konfrontiert werden, sind umfassend dokumentiert. Kostenbeschränkungen und gesellschaftliche Probleme, wie Adipositas und eine alternde Bevölkerung, setzen Krankenhäuser und Privatkliniken zunehmend unter Druck", so Eric Converse, CEO von AMRA.

"AMRA Profiler unterstützt klinische Fachkräfte bei der Bewältigung dieser Herausforderungen, indem es Ärzten auf kosteneffektive Weise und mit minimalen Eingriffen bei Patienten das präziseste Körperzusammensetzungsanalyse- und Bildgebungstool zur Verfügung stellt. Schließlich versetzt diese Methode die Ärzte in die Lage, besser informierte Behandlungsentscheidungen in Bezug auf den gesamten Körper zu treffen. Diese Zulassung ist der nächste Schritt auf unserem Weg zur Übertragung der Vorteile von AMRA in die klinische Praxis und bei der Zusammenstellung unseres endgültigen Beitrags in Form von realen Daten und realen Anhaltspunkten, die bei den heutigen Entscheidungen in der Gesundheitsfürsorge eine zunehmende Rolle spielen

AMRA Profiler bietet zahlreiche Körperzusammensetzungsmessungen, wie etwa des viszeralen Fettgewebevolumens, des subkutanen Fettgewebevolumens, der Leberfettfraktionen und des Oberschenkelmuskelvolumens, sowie die hiermit zusammenhängenden medizinischen Bilder. Diese Körperzusammensetzungsmessungen und -bilder können nach der Auswertung durch einen erfahrenen Arzt zu einer Verbesserung der Diagnose beitragen.

AMRA strebt nach der Aufstellung eines neuen globalen Standards für die Körperzusammensetzungsanalyse und nach der Bewältigung globaler Gesundheitsprobleme durch eine Verbesserung der Evidenzbasis, die für die Vorhersage und Prävention von Krankheiten notwendig ist.

Über AMRA

AMRA ist ein bahnbrechendes, internationales digitales Gesundheitsunternehmen und Vorreiter auf den Gebieten der medizinischen Bildgebung und der Präzisionsmedizin. Das Unternehmen hat einen neuen globale Standard in der Analyse der Körperzusammensetzung entwickelt, indem es zahlreiche Fett- und Muskelbiomarker mit beispielloser Präzision bereitstellt sowie kontextuelle Einsichten in die jeweiligen Erkrankungen vermittelt stets im Rahmen eines sechsminütigen Ganzkörper-MRT-Scannings. AMRA wurde 2010 als Spin-off-Unternehmen der Linköping University (Schweden) gegründet mit dem Ziel, die transformative Pflege und die maßgebliche Entscheidungsfindung von Beginn der klinischen Forschung bis zur klinischen Versorgung zu unterstützen.

AMRA Profiler misst Fettvolumina, Fettfraktionen und fettarme Gewebevolumina und ermittelt somit exakte Körperzusammensetzungen als Entscheidungsfindungstool für den Einsatz in der klinischen Praxis. AMRA Profiler trägt die europäische CE-Kennzeichnung und steht für klinische Anwendungen in Schweden, Großbritannien und Deutschland zur Verfügung.

