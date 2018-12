FRANKFURT (Dow Jones)--Viel los war im nachbörslichen Handel am Dienstag nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz. Hintergrund sei der erneut volatile Verlauf an der Wall Street gewesen, die mit einer uneinheitlichen Tendenz schloss. Bei den Einzelwerten legte die Aktie der TLG Immobilien um 1 Prozent zu. Aufgrund einer Neubewertung erhöht sich der Wert des Immobilienportfolios. Wie das Unternehmen mitteilte, liegt dieser unter Berücksichtigung von An- und Verkäufen im zweiten Halbjahr nun bei rund 4,1 Milliarden Euro, nach rund 3,7 Milliarden Euro zum Stichtag 30. Juni.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 10.804 10.781 +0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

December 11, 2018 16:32 ET (21:32 GMT)

