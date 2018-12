Die Musiksparte des chinesischen Online-Riesen Tencent bietet sich Anlegern beim Börsen-Debüt in New York laut einem Zeitungsbericht günstiger an als erwartet. Das Unternehmen werde seine Papiere am Mittwoch zum Ausgabepreis von 13 Dollar pro Stück listen, schrieb das "Wall Street Journal" ("WSJ") am Dienstag unter Berufung auf eine eingeweihte Quelle. Damit bewege man sich am unteren Ende der zuvor anvisierten Preisspanne zwischen 13 und 15 Dollar. Auf dieser Basis würden sich der Erlös des Börsengangs auf rund 1,1 Milliarden Dollar und die Gesamtbewertung der Tencent Music Entertainment Group auf 21,3 Milliarden Dollar (18,7 Mrd Euro) belaufen./hbr/men

