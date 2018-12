Andersen Global hat heute seine Präsenz im Vereinigten Königreich um Claritas Tax Limited erweitert, eine Kanzlei für Steuerberatungs- und Compliance-Dienstleistungen mit Sitz in Birmingham, der zweitgrößten Stadt des Landes. Claritas ist die vierte Kanzlei, die im Vereinigten Königreich mit Andersen Global zusammenarbeitet.

"Die Aufnahme einer gefragten Kanzlei wie Claritas ist nicht nur eine logische Erweiterung für Andersen Global, sondern erweitert auch unser Angebot im Vereinigten Königreich. Ihre Dienstleistungen konzentrieren sich auf Körperschaftsteuer, Steuererleichterungen bei F&E, Fusionen und Übernahmen, Private Equity und Risikokapital sowie auf die Betreuung von Privatpersonen", sagte Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen Tax LLC. "Iain Wright und sein Team erweitern unsere bereits robusten Kernkompetenzen im Vereinigten Königreich, einem für unsere Mandanten wichtigen Markt und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Claritas bei einer Reihe anstehender Geschäftsmöglichkeiten."

Claritas Tax Limited wurde 2012 gegründet und ist ein beratergeführtes Unternehmen, das das gesamte Spektrum an Steuerberatungs- und Compliance-Dienstleistungen für Privatunternehmen, Unternehmen in Besitz von Risikokapital und Private Equity, börsennotierte Unternehmen und deren Interessengruppen anbietet.

"Da eine Reihe meiner Kollegen und ich ehemalige Schüler der Big Four sind, macht die Gelegenheit, bei Andersen Global unseren Kompetenzbereich zu erweitern zu einer natürlichen Ergängung", so Iain Wright, Geschäftsführer bei Claritas. "Nach Gesprächen mit Mark in den letzten sechs Monaten habe ich erkannt, dass wir uns alle für erstklassige, maßgeschneiderte Dienstleistungen für unsere Mandanten in allen Bereichen ihrer Steuerangelegenheiten engagieren."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit knapp 4.000 Fachkräfte weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 125 Standorten vertreten.

