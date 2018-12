Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.PA9: Travelers Companies am 11.12. -1,65%, Volumen 122% normaler Tage , BCO: Boeing am 11.12. -1,32%, Volumen 80% normaler Tage , GOS: Goldman Sachs am 11.12. -1,14%, Volumen 144% normaler Tage , PRG: Procter & Gamble am 11.12. 0,95%, Volumen 90% normaler Tage , BAC: Verizon am 11.12. 1,00%, Volumen 97% normaler Tage , NKE: Nike am 11.12. 1,46%, Volumen 100% normaler Tage , Dow Jones: -0,22% Aktie Symbol SK Perf. Nike NKE 73.570 1.46% Verizon BAC 58.850 1.00% Procter & Gamble PRG 93.910 0.95% ...

