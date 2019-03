Der DAX dürfte zum Wochenabschluss mit einem kleinen Gewinn in den Handelstag starten. Den guten Vorgaben von der Wall Street am Vortag stehen am Freitag leichte Verluste in Asien entgegen, zudem dämpft die "Neverending Story" um den Brexit die Stimmung unter den Investoren. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

