Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.SEM: Semperit am 11.12. -3,39%, Volumen 232% normaler Tage , DLG: Dialog Semiconductor am 11.12. -2,94%, Volumen 0% normaler Tage , ABR: Barrick Gold am 11.12. -1,73%, Volumen 163% normaler Tage , WIE: Wienerberger am 11.12. 5,05%, Volumen 162% normaler Tage , FACC: FACC am 11.12. 9,46%, Volumen 150% normaler Tage , AMS: AMS am 11.12. 10,52%, Volumen 0% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. AMS AMS 20.900 10.52% FACC FACC 14.120 9.46% Wienerberger WIE 18.710 5.05% Barrick Gold ...

