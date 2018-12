Eine hohe Seitwärtsrendite in nur kurzer Zeit können risikofreudige Anleger mit einem Inline-Optionsschein auf den Euro im Verhältnis zum US-Dollar erzielen. Eine Fortsetzung der jüngsten Seitwärtsbewegung beim Währungspaar ist denkbar. Die passende WKN lautet ST5Y1G und bietet 35 Prozent Rendite bis März. Blicken wir auf das Währungspaar. Am 19. Dezember, also am Mittwoch der kommenden Woche, werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...