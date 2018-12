Was die GilletsJaunes und das Brexit-Chaos für Anleger bedeutet - Neue Rallye ante portas?

Nimmt man die offiziellen Definitionen, so befinden wir uns eindeutig im Bärenmarkt. Der DAX hat sich inzwischen rund 22 Prozent von seinem Allzeithoch im Januar 2018 entfernt. Mit 13.559,60 Punkten hatte der Deutsche Aktienindex auf seinem Hoch damit seit dem Lehman-Tief vom März 2009 fast 10.000 Punkte zugelegt. Aber diese Neun-Jahres-Rallye ist Geschichte. Bleibt die Frage, ob die aktuelle Korrektur tatsächlich noch weiter geht, oder ob eine neue Rallye ante Portas steht.

Die Konjunktur gibt widersprüchliche Signale. Die letzten BIP-Zahlen in Deutschland waren überraschend negativ. Zugleich zeigen die letzten Daten zum ifo-Geschäftsklima ebenfalls in die negative Richtung. Die ZEW-Konjunkturerwartungen drehten dagegen zuletzt wieder nach oben. Ja was denn nun? Die zahlreichen Gewinnwarnungen großer deutscher Konzerne sprechen auch nicht gerade für einen neuen Wirtschaftsboom. Auf der anderen Seite sollte man sich nach Jahren der Hochkonjunktur auch nicht wundern, wenn es mal zwischendurch ein paar Quartale schwieriger läuft. Grundsätzlich ist ja kein Einbruch wie 2008/2009 in Sicht.

Die USA scheinen den Handelskonflikt langsam aber sicher beenden zu wollen - die Erfolge in den USA geben Trump offenbar recht. Sowohl China als auch die EU geben mehr oder minder klein bei und das neue Freihandelsabkommen der USA mit Mexiko und Kanada ermöglicht es den USA weiter ihre dominierende Rolle auszuspielen. Hinzukommt, dass der drohende Zerfall der OPEC die Rohölpreise sinken lies, wodurch das Schmiermittel der Weltwirtschaft wieder seine Wirkung entfalten kann.

