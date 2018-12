Vonovia-Zertifikate zur Depotstabilisierung

Vonovia, mit mehr als 355.000 Einheiten Deutschlands größter privater Eigentümer von Wohnimmobilien, steht häufig in der Kritik von Mietern und Presse - die Aktionäre können sich indes nicht beschweren: Während der DAX in den letzten 6 Monaten ganze 16 Prozent verloren hat, steht bei Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1) noch ein kleines Plus von 4 Prozent. Auf Sicht von 12 Monaten liegt der Renditeabstand ebenfalls bei 20 Prozentpunkten und bei 3 Jahren verbucht Vonovia sogar einen Vorsprung von stattlichen 50 Prozentpunkten. Da Mieteinnahmen auch in turbulenten Börsenzeiten grundsätzlich konstante Cash Flows darstellen, könnte sich ein Investment in die Aktie für alle lohnen, die nach einer stabilen Beimischung suchen.

Wer von einer Seitwärtsbewegung der Aktie ausgeht und daher etwas defensiver agieren möchte, greift zum Discount-Zertifikat oder zur Aktienanleihe. Da bei weniger zyklischen Branchen generell niedrigere Volatilitäten gehandelt werden, sind fast nur die Basispreise "am Geld" rentabel - für die Basispreise "im Geld" werden keine lukrativen Prämien gezahlt. Bei solchen Aktien ergibt sich der Sicherheitspuffer also eher aus dem Geschäftsmodell, im Vordergrund steht die Erzielung einer hohen Seitwärtsrendite.

Seitwärts tendierende Kurse - Laufzeiten 3 und 6 Monate

Die Vonovia-Aktie handelt derzeit etwa auf 42,50 Euro. Auf dieser Höhe (42 Euro) ist auch das Cap des Discount-Zertifikat von Goldman Sachs mit der ISIN DE000GM370R0 definiert. Liegt der Kurs am Bewertungstag (14.3.2019) darauf oder darüber, erhalten Anleger diesen Maximalbetrag, andernfalls einen Barausgleich in Höhe des Aktienschlusskurses. Bei einem Break/Even-Kurs auf Höhe des Kaufpreises von 40,94 Euro ist eine Maximalrendite von 1,06 Euro oder 9,6 Prozent p.a. möglich.

Der Zinskupon der klassischen Aktienanleihe (ISIN DE000PP3QJ09) der BNP beträgt 8,5 Prozent. Die Aktie sollte am Bewertungstag (21.6.2019) mindestens auf Höhe des Basispreises von 42 Euro notieren. Ohne Sicherheitspuffer (abgesehen von den Zinsen selbst) fällt die Maximalrendite durch den Kauf unter pari mit 10,5 Prozent p.a. entsprechend attraktiv aus.

ZertifikateReport-Fazit: Die Produkte eignen sich für einkommensorientierte Aktienanleger, die für die nächsten drei oder sechs Monate von einer Seitwärtsbewegung der Vonovia-Aktie ausgehen. Wer mit leicht fallenden Kursen rechnet, wählt ein Cap bzw. Basispreis von 40 Euro - für den Sicherheitspuffer von 5 Prozent fällt die Rendite allerdings entsprechend auf etwa 4 bzw. 6 Prozent p.a.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de