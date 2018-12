Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060), der global führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, stellt zum Start von Google Pay in Frankreich seine Mobile-Payment-Lösung boon im französischen Google Play Store zum Download bereit.

So profitieren die laut Statista über 38 Millionen französischen Android-Smartphone-Nutzer von einer voll digitalen Anwendung für das mobile Bezahlen, unabhängig davon, bei welcher Bank sie Kunde sind.

Dabei erreichen neue Bezahlmethoden noch längst nicht alle Verbrauchergruppen. Hier eröffnet sich für den gesamten Sektor eine beachtliche Wachstumsmöglichkeit. In Frankreich gaben vergangenes Jahr 64 Prozent an, mobiles Payment zu benutzen. Google-Pay-Nutzer in Frankreich können ab sofort mit boon sicher und mobil kontaktlos an der Kasse bezahlen: Mit der neuen Android-App können boon-Kunden ihre digitale boon-Mastercard einfach zu Google Pay hinzufügen. boon ermöglicht somit jedem Android-Smartphone-Nutzer, sich binnen weniger Minuten anzumelden, um dann ...

