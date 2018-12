Medienmitteilung

Cicor Technologies Ltd. - SIX Exchange Regulation eröffnet eine Untersuchung im Zusammenhang mit einem möglichen Informationsleck anlässlich der Publikation des Halbjahresberichts 2018, das durch ein Drittunternehmen verursacht wurde

Boudry/Bronschhofen, 12. Dezember 2018 - Cicor (SIX Swiss Exchange: CICN) wurde von der internen Aufsichtsbehörde der SIX Swiss Exchange, SIX Exchange Regulation, darüber informiert, dass gegen das Unternehmen eine Untersuchung eröffnet wurde.

Die Untersuchung steht im Zusammenhang mit einem möglichen Informationsleck anlässlich der Publikation des Halbjahresberichts 2018. Ein Drittunternehmen, das mit dem Versand des Halbjahresberichts 2018 beauftragt war, hat den Halbjahresbericht weisungswidrig einigen Aktionären einen Tag zu früh per Post zustellen lassen.

Nachdem das Versehen kurz nach Handelsbeginn festgestellt wurde, hat Cicor umgehend SIX Exchange Regulation informiert, und die Medienmitteilung und der Halbjahresbericht 2018 wurden in Absprache mit SIX Exchange Regulation innert weniger Stunden publiziert.

Cicor ist daher der Ansicht, dass der Vorfall nicht weiter untersucht werden muss. Cicor hat selbst keine Verfehlungen begangen und die Interessen der Anleger waren zu keinem Zeitpunkt gefährdet.

