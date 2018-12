Die jüngsten Nachrichten zum Zahlungsdienstleister Wirecard sind ganz nach dem Geschmack der Börsianer. Insbesondere der Start von Apple Pay in Deutschland weckt wieder Fantasie, was auch der Aktie zugute kommt.

In der jüngsten Marktkorrektur kam auch Wirecard gehörig unter die Räder. Von September bis Mitte November fiel das Unternehmen von seinen Spitzenkursen um 200 Euro auf rund 130 Euro, mithin ein Korrekturabschlag von 35 %. Doch konnte sich der Wert in den vergangenen Tagen in der Seitwärtsspanne zwischen 130 und 140 Euro stabilisieren, was auch ein Verdienst der neuen Nachrichtenlage sein dürfte.

Schon seit Wochen wurde darüber gesprochen, dass die Markteinführung des Bezahldienstes von Apple dem Thema mobiles Bezahlen (Mobile Payment) auch in Deutschland einen gehörigen Schub verleihen könnte. Wobei nicht nur Apple ein Angebot vorlegt, sondern bekanntlich auch Google mit Google Pay und selbst die Sparkassen sowie die Volks- und Raiffeisenbanken bieten inzwischen mobile Zahlungsmöglichkeiten an.

Deutschland ist in dieser Hinsicht noch Entwicklungsland und rangiert beispielsweise nach Zahlen von Statista auf einem Niveau mit Südafrika und ganz, ganz weit abgeschlagen hinter den tatsächlichen Schwergewichten wie Amerika oder Großbritannien.

Dennoch: Für Wirecard und seine Bezahlplattform ...

