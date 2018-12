Die Schweizer Großbank Credit Suisse will nach mehreren schwierigen Jahren Milliardensummen an ihre Aktionäre zurückgeben. In den Jahren 2019 und 2020 will das Institut dazu jeweils 1 bis 1,5 Milliarden Schweizer Franken (0,9 bis 1,3 Mrd Euro) in den Rückkauf eigener Aktien stecken, wie es am Mittwoch zu seinem Investorentag in London mitteilte. Zudem soll die Dividende ab 2019 jährlich um mindestens fünf Prozent steigen. Dabei will die Credit Suisse mindestens die Hälfte des Nettogewinns an die Anteilseigner ausschütten.

Für das laufende Jahr stellte Bankchef Tidjane Thiam einen Vorsteuergewinn von 3,2 bis 3,4 Milliarden Franken in Aussicht. Das ist weniger als von Analysten im Schnitt erwartet. Im Jahr 2017 hatte die Bank vor Steuern allerdings nur 1,8 Milliarden Franken verdient./stw/jha/

