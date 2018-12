The following instruments on XETRA do have their first trading day 12.12.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 12.12.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0398633591 GLARNER KANT.BK 18-26 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0447353696 PANALPINA 18-22 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A1ZLJ83 UNICR.BK IR. 14/20 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB6X61 BAY.LDSBK.IS.18/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0PY8 DZ BANK IS.A1079 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0R9F8 DEKA USD FESTZINS 18/20 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000DK0R9G6 DEKA AUD FESTZINS 18/21 BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000DK0SFL0 DEKA FESTZINS ANL 18/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB8080 LDSBK.SAAR IHS S.808 BD00 BON EUR N

CA XFRA GB00BDFSG347 NORTH POLAR. 18-22 ZO MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA IT0005351660 B.T.P. 18-22 FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA US205887CB65 CONAGRA BRANDS 18/25 BD00 BON USD N

CA XFRA US205887CD22 CONAGRA BRANDS 18/38 BD01 BON USD N

CA XFRA US205887CE05 CONAGRA BRANDS 18/48 BD01 BON USD N

CA XFRA US281020AM97 EDISON INTL 2028 BD01 BON USD N

CA GLTR XFRA CA1802662074 CLAREN ENERGY CORP. EQ00 EQU EUR N

CA SPZ XFRA ES0105385001 SOLARP.CORP.TEC. EO -,40 EQ00 EQU EUR N

CA 0QF XFRA US60770K1079 MODERNA INC. DL-,0001 EQ01 EQU EUR N