The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.12.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.12.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US165167CC95 CHESAPEAKE EN. 2018 BD01 BON USD N

CA DODA XFRA US25746UCA51 DOMINION ENERGY 14/19 BD01 BON USD N

CA XFRA US25746UCB35 DOMINION ENERGY 14/24 BD01 BON USD N

CA XFRA US78442FER55 NAVIENT 2019 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US912828N225 US TREASURY 2018 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0093004736 SAFEWAY 98/18 BD01 BON GBP N

CA HEIG XFRA XS0686703736 HDLBGCEM.FIN.LU. 11/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0719962986 AKZO NOBEL 11/18 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1019727046 EXPORT DEV.CANADA14/18MTN BD01 BON GBP N

CA XFRA XS1068970265 EUR. BK REC.DEV.14/18 MTN BD01 BON GBP N

CA E5B4 XFRA XS1250872998 EIB EUR.INV.BK 15/18 MTN BD01 BON BRL N

CA XFRA XS1333828280 INTL FIN. CORP. 15/18 MTN BD01 BON RUB N

CA NAGB XFRA XS1735600527 NAT.B.O.GRE 17/18 FLR MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US53219LAN91 LIFEPOINT HEALTH 2023 BD02 BON USD N

CA XFRA US931142DJ92 WALMART 2018 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0497976133 WALES+WEST UTI.F.10/36FLR BD02 BON GBP N

CA F1XX XFRA XS1198117324 FINLD 15/18 MTN BD02 BON GBP N

CA AT1A XFRA XS1227093611 AROUNDTOWN 15/20 CV BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1334043095 BLUEST.FI.HLDGS 15/UND. BD02 BON USD N