The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.12.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.12.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A23RS3 ERSTE GP BNK 18-28 FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA AU3CB0217222 MC FIN.AUSTRALIA 2018 MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA BE0934924383 ENI FINAN.INTL. 08/18 MTN BD00 BON GBP N

CA XFRA CH0195757254 ENEL FIN.INTL 12-18 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A0AE8E4 DZ HYP PF.R.262 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1HS492 UNICR.BK IR. 13/18 MTN BD00 BON EUR N

CA ADSA XFRA DE000A1ML0D9 ADIDAS AG WLD.12/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2E4PB6 WEBAG ANL 17/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB2NG7 BAY.LDSBK.IS 13/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BRL2944 NORDLB OPF.S.94 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JBJ3 DZ BANK IS.C65 13/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4V23 HSH NORDBANK FZ 5 14/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DQL8 LBBW DL-STUFENZINS 16/18 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000LBW2NY5 LBBW IS.R.922 BD00 BON EUR N

CA XFRA US06738EAA38 BARC BK 13/UND. BD00 BON USD N

CA XFRA US53219LAQ23 LIFEPOINT HEALTH 17/24 BD00 BON USD N

CA XFRA USG5002FAA42 JAGUAR LAND R.A.13/18REGS BD00 BON USD N

CA NBCB XFRA XS1004892953 NATL BK OF CDA 13/18 MTN BD00 BON EUR N

CA O7KD XFRA XS1026560836 OESTERR. K.BK 14/18 MTN BD00 BON GBP N

CA XFRA DE000HV2AJ29 UC-HVB PF 1800 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NWB10J0 NRW.BANK IS.A.10J BD01 BON EUR N

CA WL16 XFRA DE000NWB15S0 NRW.BANK IS.A.15S 12/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000RLP1007 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2017 BD01 BON EUR N

CA XFRA EU000A1U9886 ESM 15/18 MTN BD01 BON EUR N