FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.12.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 13.12.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.12.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 13.12.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

IQQG XFRA IE00B0M62V02 IS EO.TO.MA.G.L.U.ETF EOD 0.015 EUR

IQQA XFRA IE00B0M62S72 IS EURO DIVID.U.ETF EOD

IQQP XFRA IE00B0M63284 IS EUR.PROP.YI.U.ETF EOD 0.074 EUR

IBCD XFRA IE0032895942 IS DL CORP BD U.ETF DLD 0.901 EUR

IBCS XFRA IE0032523478 ISHS-EO C.BD L.C.U.ETFEOD 0.363 EUR

IQQN XFRA IE00B14X4M10 ISHS-MSCI NTH AMERICA DLD 0.154 EUR

IQQU XFRA IE00B14X4N27 IS MSCI EU.XUK U.ETF EOD 0.034 EUR

IQQR XFRA IE00B0M63953 ISHS-MSCI EAST.EUR.C.DL D 0.190 EUR

IQQC XFRA IE00B02KXK85 ISHS-CHINA LARGE CAP DL D 0.353 EUR

IQQB XFRA IE00B0M63516 IS MSCI BRAZ.U.ETF USD D 0.038 EUR

IQQX XFRA IE00B14X4T88 ISHS-ASIA PAC.DIV.DL D 0.382 EUR

IQQF XFRA IE00B0M63730 IS MSCI AC FEXJ.U.ETF DLD 0.083 EUR

IQQD XFRA IE00B0M63060 ISHS-UK DIVIDEND LS D 0.137 EUR

IQQ8 XFRA IE0004855221 IS FTSEOFIRST 80U.ETF EOD 0.046 EUR

IUS7 XFRA IE00B2NPKV68 ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS 0.424 EUR

XFRA MX0MGO0000H9 MEXICO 2029 0.186 EUR

UFLE XFRA IE00BFZ11324 IMII-I.USD FL.RATE NOT.A 0.138 EUR

MCL XFRA US83600C1036 SOTHERLY HOTELS DL-,01 0.110 EUR

PDSE XFRA IE00BDT8V027 IMII-I.PREFERRED SHS 0.219 EUR

TX3A XFRA TH0765010Z16 AIRPORTS O.THAI-FOR- BA 1 0.028 EUR

547A XFRA DK0060946788 AMBU A/S NAM. B DK -,50 0.054 EUR

US3 XFRA US2966891028 ESSENDANT INC. DL-10 0.123 EUR

SLMD XFRA IE00BFNM3F38 ISHSIV-MSCI EUR.ESG S.EOD 0.008 EUR

S6DW XFRA IE00BFNM3K80 ISHSIV-MSCI WLD ESG S.DLD 0.008 EUR

SLUS XFRA IE00BFNM3H51 ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLD 0.009 EUR

21W XFRA GB00B41H7391 NORTHGATE PLC LS-,50 0.069 EUR

2WY XFRA US98311A1051 WYNDHAM HT + RSTS INC. 0.219 EUR

W9C XFRA CA21037X1006 CONSTELLATION SOFTWARE 0.878 EUR

DDR2 XFRA US82981J1097 SITE CENTERS NEW 0.176 EUR

P2A XFRA US74039L1035 PREF.APPART.COMN.A DL-,01 0.228 EUR

TRY XFRA US06759L1035 BARINGS BDC INC. DL -,001 0.088 EUR

MQ3 XFRA CA57778L1031 MAXAR TECHNOLOGIES O.N. 0.243 EUR