FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.12.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 13.12.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.12.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 13.12.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

2NI XFRA CA4609191032 INTERTAPE POLYMER GRP 0.123 EUR

XFRA MX0MGO000003 MEXICO 2023 0.176 EUR

XFRA MX0MGO0000B2 MEXICO 2036 0.219 EUR

XFRA MX0MGO0000D8 MEXICO 2027 0.165 EUR

XFRA MX0MGO0000J5 MEXICO 2038 0.186 EUR

XFRA MX0MGO0000L1 MEXICO 2020 0.176 EUR

SNIA XFRA US80689H1023 SCHNEIDER NATL.INC. CL.B 0.053 EUR

QDVP XFRA IE00BZ6V7883 ISIV-US MO.B.SE.U.ETF DLD 0.063 EUR

27T XFRA US8724381061 THL CREDIT INC. 0.237 EUR

5WJ XFRA CA9307831052 WAJAX CORP. 0.164 EUR

GGL XFRA US3794631024 GLOBAL WATER RES DL-,01 0.021 EUR

2B7F XFRA IE00BYWZ0333 ISHS IV-AUTO.+ROBO.ET.DLD 0.021 EUR

1M0 XFRA US4074971064 HAMILTON LANE INC DL-,001 0.187 EUR

3SUR XFRA IE00BZ173V67 ISHSIV-M.USA S. EOD 5.393 EUR

HZ8 XFRA US45774W1080 INSTEEL INDS INC. 0.026 EUR

8CW XFRA US22822V1017 CROWN CASTLE INTL 0.987 EUR

0JR XFRA BMG5005R1079 JAMES RI.GR.HLDGS DL-0002 0.263 EUR

XFRA MX0MGO0000N7 MEXICO 2021 0.143 EUR

XFRA MX0MGO0000P2 MEXICO 2031 0.170 EUR

XFRA MX0MGO0000Q0 MEXICO 2022 0.143 EUR

XFRA MX0MGO0000R8 MEXICO 2042 M 0.170 EUR

XFRA MX0MGO0000U2 MEXICO 2034 M 0.170 EUR

XFRA MX0MGO0000V0 MEXICO 2019 M 0.110 EUR

XFRA MX0MGO000078 MEXICO 2024 0.219 EUR

XFRA MX0MGO000102 MEXICO 2047 M 0.176 EUR

IS3K XFRA IE00BCRY6003 ISHSIV-DL S.D.H.Y.BD DL D 2.183 EUR

IS3J XFRA IE00BCRY5Y77 ISIV-DL S.D.C.B U.ETF DLD 0.516 EUR

IS3L XFRA IE00BCRY6227 ISHSIV-DL ULTRASH.BD DL D 1.077 EUR

IS04 XFRA IE00BSKRJZ44 ISHSIV-DL T.BD20+YR DL D 0.056 EUR

IBC8 XFRA IE00BDZVHF28 ISHSII-EO STOXX50 X-F.EOD 0.012 EUR

IS3F XFRA IE00BCLWRB83 IS DL C.B.I.R.H.U.ETF DLD 0.666 EUR

IQQ1 XFRA IE0030974079 IS FTSEUFI.100 U.ETF EOD 0.283 EUR

IQQS XFRA IE00B02KXM00 IS EO STOXX SM.U.ETF EOD 0.063 EUR

IQQM XFRA IE00B02KXL92 ISHS-ESTXX MID UC. ETF 0.054 EUR

IQQV XFRA IE00B0M62T89 IS EO TO.MA.V.L.U.ETF EOD 0.026 EUR