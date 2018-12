FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.12.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 12.12.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

36P XFRA KYG7091M1096 PHOENIX GRP HLDG.EO-,0001

M5F XFRA AU000000MXR4 MAXIMUS RESOURCES LTD

BBJ XFRA AU000000ANO7 ADVANCE NANOTEK LTD.

ERWE XFRA DE000A1X3WX6 ERWE IMMOB. AG INH O.N.

EMUK XFRA LU1291107917 BNPPE-MSCI UK EX CW UECEO

BPN XFRA AU000000MEB8 MEDIBIO LTD