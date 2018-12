TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Freundliche Vorzeichen finden sich an den Börsen in Ostasien am Mittwoch. Vor allem in Japan, Hongkong und Sydney geht es nach oben, und zwar um jeweils mindestens 1,3 Prozent. Ermutigt werden die Investoren von positiven Signalen im Handelsstreit zwischen den USA und China, der seit Monaten die Stimmung an den weltweiten Börsen eingetrübt hat.

Zum einen ist die in Kanada festgenommene Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou gegen Kaution und strikte Auflagen freigelassen worden. "Dies vermindert die Sorgen, dass sich der Handelskonflikt zwischen den beiden Ländern intensiviert", sagt Maki Sawada von Nomura Securities Co.

Zum zweiten hat US-Präsident Donald Trump per Tweet die Fortschritte in den Gesprächen mit China gelobt und bevorstehende wichtige Mitteilungen signalisiert. Bereits am Dienstag haben sich die Anzeichen dafür gemehrt, dass China die Zölle auf in den USA gefertigte Autos senken könnte.

Tokio führt asiatische Börsen an

An der Börse in Tokio steigt der Nikkei-225 um 2 Prozent auf 21.578 Punkte. Angeführt wird der Markt von Finanzwerten, so gewinnen Mitsui Trust und Daiwa Securities jeweils rund 3 Prozent. Gestützt werden die Titel von dem in den USA wieder gestiegenen Renditeniveau an den Anleihemärkten.

Aber auch Aktien von Unternehmen mit China-Engagement zeigen sich wegen der Entspannung im Handelskonflikt fester. Die Titel des iPhone-Zulieferers Murata Manufacturing gewinnen 4,6 Prozent, TDK 3,7 Prozent und Yokogawa Electric 4,7 Prozent.

Hilfe kommt dabei auch vom Devisenmarkt, wo der Dollar am Dienstag nach Tokioter Börsenschluss gegen den Yen vorgerückt war. Aktuell wird der Greenback mit 113,42 Yen bezahlt, am frühen Dienstag noch mit rund 113.

In unterschiedlichem Ausmaß legen Chinas Börsen zu; während Schanghai nur 0,3 Prozent steigt, rückt Hongkong um 1,6 Prozent vor. Hier stützt Schwergewicht Tencent mit Aufschlägen von 2 Prozent, die damit auf den Börsengang der Tochter Tencent Music in den USA reagieren. Dem Musikstreamingdienst hat dies rund 1,1 Milliarden US-Dollar eingebracht.

Am taiwanischen Markt, der gut 1 Prozent zulegt, steigen die Aktien des Linsenproduzenten Largan um 5,4 Prozent, womit nahezu alle Dezember-Verluste wieder aufgeholt wurden. Schwergewicht Taiwan Semiconductor klettern um 1,8 Prozent. Dagegen geht es hier mit den Finanzwerten leicht nach unten.

In Sydney geben Telstra nach

Am bereits geschlossenen australischen Markt ist der Leitindex um 1,4 Prozent gestiegen und hat sich damit nochmals etwas von dem am Montag verzeichneten Zweijahrestief gelöst. Energie- und Finanzwerte kletterten um 2 Prozent, Versorger um 1,5 Prozent. Dagegen ging es mit dem Telekomsektor um 0,9 Prozent abwärts, belastet vom 1,3-Prozent-Minus bei Telstra. Die Regierung hat eine Studie in Auftrag gegeben, wie die Wettbewerber das Kupferkabelnetz des Unternehmens mitnutzen können.

Die Ölpreise zeigen sich nach den Vortagesgewinnen nochmals fester. Jüngster stützender Faktor ist der Ausfall eines libyschen Ölfelds wegen der dortigen Kämpfe. Brentöl steigt um 1 Prozent auf 60,80 Dollar je Barrel.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.653,50 +1,39% -6,79% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.578,36 +2,03% -5,21% 07:00 Kospi (Seoul) 2.083,20 +1,47% -15,57% 07:00 Schanghai-Comp. 2.599,29 +0,20% -21,42% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.165,75 +1,53% -13,94% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.091,62 +1,06% -9,71% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.666,13 +0,82% -8,02% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:58 % YTD EUR/USD 1,1333 +0,1% 1,1320 1,1378 -5,7% EUR/JPY 128,54 +0,1% 128,36 128,62 -5,0% EUR/GBP 0,9056 -0,1% 0,9064 0,9024 +1,9% GBP/USD 1,2515 +0,2% 1,2488 1,2610 -7,4% USD/JPY 113,43 +0,0% 113,40 113,06 +0,7% USD/KRW 1128,00 -0,1% 1128,82 1131,57 +5,7% USD/CNY 6,8851 -0,2% 6,9000 6,9032 +5,8% USD/CNH 6,8842 -0,3% 6,9028 6,9073 +5,7% USD/HKD 7,8164 -0,0% 7,8168 7,8158 +0,0% AUD/USD 0,7213 +0,2% 0,7201 0,7196 -7,7% NZD/USD 0,6882 +0,1% 0,6873 0,6867 -3,1% Bitcoin BTC/USD 3.353,01 -0,5% 3370,3600 3.405,75 -76,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,26 51,65 +1,2% 0,61 -9,5% Brent/ICE 60,87 60,20 +1,1% 0,67 -3,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.243,84 1.242,50 +0,1% +1,34 -4,5% Silber (Spot) 14,61 14,55 +0,4% +0,06 -13,7% Platin (Spot) 787,55 785,50 +0,3% +2,05 -15,3% Kupfer-Future 2,77 2,77 -0,1% -0,00 -17,5% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 12, 2018 01:17 ET (06:17 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.