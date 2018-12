Die Deutsche Bank hat Kering von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 500 auf 510 Euro angehoben. Analystin Francesca Di Pasquantonio begründete die Kaufempfehlung in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie mit weiteren starken Marktanteilsgewinnen des Luxusgüterkonzerns sowie einer attraktiven Bewertung der Aktien./mis/ck Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2018 / 04:03 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2018-12-12/07:55

ISIN: FR0000121485