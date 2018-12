München (ots) -



Anmoderationsvorschlag: Es ist mal wieder soweit. Der Weihnachtsbaum muss gekauft und nach Hause transportiert werden. Da er oft groß und unhandlich ist, bringt man ihn gerne mit dem Auto nach Hause. Marco Chwalek hat sich für uns erkundigt, wie man dies am Geschicktesten macht, damit niemand zu Schaden kommt.



Sprecher: Ob der Weihnachtsbaum auf dem Dach oder im Kofferraum transportiert wird, für die Sicherheit muss einiges beachtet werden, erklärt uns TÜV SÜD-Experte Wolfgang Weiß:



O-Ton Wolfgang Weiß: 15 Sekunden



"Man sollte grundsätzlich den Tannenbaum mit Spanngurten fixieren, einfache Expander oder Seile reichen für die Sicherheit nicht aus. Man braucht einen speziellen Gepäckträger, wenn man ihn auf dem Dach transportieren will. Und man sollte den Baum niemals einfach so aufs Dach legen. Selbst für eine kurze Fahrt nicht."



Sprecher: Wie befestigt man den Baum richtig auf dem Dachgepäckträger, damit bei einer Vollbremsung der Baum nicht zum gefährlichen Geschoss für andere wird?



O-Ton Wolfgang Weiß: 12 Sekunden



"Die Sicht darf auf keinen Fall behindert werden. Es wäre sinnvoll, den Tannenbaum im Netz zu kaufen und mit Spanngurten festzuzurren. Damit der Fahrtwind sich nicht in den Ästen verfängt, sollte man die Pflanzenspitze nach hinten zeigen lassen."



Sprecher: Viele Autofahrer halten es für sicherer, den Baum im Kofferraum zu transportieren. Was gibt es hierbei zu beachten?



O-Ton Wolfgang Weiß: 17 Sekunden



"Auch hier gilt: Keine Sichteinschränkung und gute Sicherung des Baums. Ragt der Baum allerdings mehr als ein Meter über das Heck hinaus, so ist er mit einem roten Fähnchen zu kennzeichnen. Dies gilt auch, wenn er auf dem Dach transportiert wird. Und der maximale Überstand, nach hinten über das Fahrzeug hinaus, darf eins Komma fünf Meter betragen."



Abmoderationsvorschlag: Und ist der Baum dann zuhause, können Sie auf der langen to-do-Liste für Weihnachten einen Haken hinter den Tannenbaumkauf machen.



