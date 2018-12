Matthias Winkelhardt ist seit 1. Dezember 2018 neuer Leiter Asset Management Frankfurt sowie Leiter der Frankfurter Niederlassung und verantwortet in dieser Funktion alle Asset und Property Management Aktivitäten der CA Immo am Standort, inklusive Mieterbetreuung und -bindung. Andreas Quint, CEO von CA Immo: "Als erfahrener, in der Branche gut vernetzter Asset Manager ist Matthias Winkelhardt bestens mit dem Marktumfeld vertraut. Er wird unser Portfoliowachstum in Frankfurt begleiten und unsere hohen Qualitätsstandards in der aktiven lokalen Mieterbetreuung sichern."Matthias Winkelhardt (42), Immobilienfachwirt (DIA), startete seine berufliche Laufbahn mit der Vermietung von Büro-, Einzelhandels- und Logistikflächen bei Aengevelt Immobilien GmbH Co.KG in ...

