DGAP-Media / 2018-12-12 / 08:00 *Senvion unterzeichnet 48 MW-Aufträge für 3.XM-Serie in europäischen Kernmärkten* *Hamburg/Courbevoie*: Senvion hat im vierten Quartal 2018 mehrere Verträge für modulare Turbinen der 3.XM-Serie mit einer Gesamtleistung von 47.5 Megawatt (MW) in Belgien, Frankreich und Portugal unterzeichnet. Zu den Verträgen, die Senvion in Belgien abschließen konnte, gehören unter anderem Vereinbarungen mit EDF Luminus für den Windpark Sint Gillis Waas und mit Eoly für den Windpark Rebaix. Die Aufträge für die belgischen Windparks umfassen insgesamt vier Windturbinen der Typen 3.4M104 und 3.4M114. Installation und Inbetriebnahme sind für den Sommer 2019 vorgesehen. In Frankreich und Portugal hat Senvion Verträge mit zwei Neukunden unterzeichnet, der CEZ Gruppe, einem integrierten Stromproduzenten mit Hauptsitz in der Tschechischen Republik, und EKZ, den Elektrizitätswerken des Kantons Zürich. Die CEZ Gruppe errichtet gemeinsam mit ABO Wind den französischen Windpark Aschère-le-Marché in der Region Centre - Val de Loire. Dort werden in der zweiten Jahreshälfte 2019 vier Senvion 3.4M114 Turbinen mit unterschiedlichen Nabenhöhen - 79 Meter und 93 Meter - installiert und in Betrieb genommen. Zudem liefert Senvion sechs 3.4M122 Turbinen mit einer Nabenhöhe von 119 Metern für das 20,4 MW Projekt Marvila II in der portugiesischen Region Leiria, das durch EKZ betrieben wird. Die Inbetriebnahme ist für Herbst 2019 geplant. Darüber hinaus konnte Senvion mehrere Serviceverträge abschließen. So wurde Senvion beauftragt, über eine Laufzeit von 15 Jahren mit Verlängerungsoption auf bis zu 25 Jahre den Service für den Marvila Windpark zu übernehmen. Weitere Servicevereinbarungen wurden mit dem Windpark von EDF Luminus über 20 Jahre und mit den Windparks Rebaix und Aschère-le-Marché über 15 Jahre mit Option einer Verlängerung auf bis zu 20 Jahre geschlossen. *Olivier Perot, Managing Director von Senvion Europe South, erklärt*: "Diese Projekte belegen eindrucksvoll, dass unser modulares Turbinenportfolio einen echten Wettbewerbsvorteil bietet und Windenergie mit niedrigen Stromgestehungskosten (LCoE) liefert. Senvions 3.XM Plattform mit unterschiedlichen Rotorblattlängen und Nabenhöhen kann an Standorten mit unterschiedlichsten Bedingungen integriert werden. Unser modularer Ansatz wird insbesondere auch von Kunden mit vielfältigen Profilen geschätzt. Das zeigen die Verträge, die wir mit neuen Kunden wie der CEZ Gruppe und EKZ abschließen konnten. Ein effizientes Produktportfolio und maßgeschneiderte Kundenlösungen sind die Grundlage für Senvion, um in unseren Kernmärkten weiter zu wachsen." *Über Senvion:* Senvion ist ein global führender Hersteller von Windenergieanlagen im Onshore- und Offshore-Bereich. Das internationale Maschinenbauunternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Windenergieanlagen für nahezu jeden Standort - mit Nennleistungen von 2,0 bis 6,33 Megawatt und Rotordurchmessern von 82 bis 152 Metern. Darüber hinaus bietet Senvion seinen Kunden projektspezifische Lösungen in den Bereichen Turnkey, Service und Wartung, Transport und Installation sowie Fundamentplanung und -bau. Die rentablen und zuverlässigen Systeme werden hauptsächlich in den Senvion TechCentern in Osterrönfeld und Bangalore konstruiert und in den deutschen und portugiesischen Werken in Bremerhaven, Vagos und Oliveira de Frades sowie in Zory-Warszowice, Polen und Baramati, Indien gefertigt. Mit rund 4.000 Mitarbeitern weltweit kann das Unternehmen auf die Erfahrungen aus der Fertigung und Installation von weltweit mehr als 7.900 Windenergieanlagen zurückgreifen. Die operative Tochtergesellschaft Senvion GmbH mit Hauptsitz in Hamburg ist mit Vertriebspartnern, Tochtergesellschaften und Beteiligungen in europäischen Auslandsmärkten wie Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Großbritannien, Schweden, Spanien, Polen, Rumänien, Italien und Portugal, aber auch weltweit in den USA, China, Australien, Japan, Indien, Chile oder Kanada vertreten. 